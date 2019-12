Tra Paola Caruso e l'ex fidanzato Moreno Merlo volano gli stracci. Come si accusano a Domenica Live

Lite in diretta a Domenica live: Paola Caruso contro il suo ex fidanzato. Volano gli stracci. Guerra in tv: tra Paola Caruso e il suo ex fidanzato i toni sono accesi. Soltanto poche settimane fa li avevamo visti al settimo cielo a Domenica live. Ma poi la Bonas di “Avanti un altro” ha annunciato la rottura. Clamorosa. Un fulmine a ciel sereno. Adesso sono arrivate le accuse choc di Moreno Merlo, che dalla d’Urso al programma campione di ascolti ha portato il referto medico per dimostrare di essere stato picchiato da Paola.

“Quel giorno in macchina continuava a inveire e dopo continue minacce, mentre stavo guidando, ha perso la testa e mi ha tirato uno schiaffo da dietro. Dopo che siamo scesi dall’auto mi ha tirato altri tre schiaffi. Mi ha picchiato. Ho le prove”, ha detto Moreno. “Niente di quello che ha detto lui è vero. Ho delle prove. È una persona orrenda, ci vediamo in tribunale", ha replicato la Caruso al telefono che l’ha accusato di averla registrata a sua insaputa. Insomma, stando a quello che ha raccontato la Caruso, ci sarebbero dei video in suo possesso. “Potrei avere delle registrazioni che confermano che sono stato minacciato più volte. Potrei averle per tutelare la mia persona”, ha puntualizzato Merlo. Ma la controreplica della Caruso non è tardata ad arrivare. “Ho le ricevute di tutte le cene, gli hotel che ho pagato io. L'ho strattonato fuori dalla mia auto”, ha raccontato Paola. “Lui alla polizia ha dichiarato di avermi filmato. La polizia mi ha detto: "Si tuteli". Lui ha chiamato l'ambulanza. Non sono scappata, sono andata a cercare la polizia. E' scritto tutto sul verbale. C'è uno scambio di mail tra il mio e il suo avvocato in cui conferma che mi ha registrato. Sei una persona orrenda. Io sono una signora e tu una persona orribile. Ci vediamo in tribunale con le prove. Tu sei venuto a casa mia e mi hai cercato i soldi. Lui, quando l'ho conosciuto, era con un agente. Ha sempre voluto fare il Grande Fratello e provato a fare televisione. Sono anni che ci provi e ci sei riuscito": un racconto choc che potrebbe trascinare la faccenda in tribunale.