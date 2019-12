Tagliano Gianna Nannini a Domenica In. Mara Venier reagisce così

Mara Venier “nera” (ipse dixit) per l’errore tecnico a “Domenica In”: Gianna Nannini sfumata in diretta mentre cantava il nuovo singolo. La dodicesima puntata del contenitore pomeridiano della domenica pomeriggio di Rai1 ha segnato un nuovo record di ascolti: oltre 3.300.000 telespettatori per il 18,5% di share. Un dato clamoroso se si pensa che il 1° dicembre “Domenica In” è andata in onda in versione ridotta per dar spazio all’accensione del presepe di Greccio (Assisi) da parte di Papa Francesco. Ma c’è stato un imprevisto che ha mandato su tutte le furie Mara Venier e presumibilmente Gianna Nannini. Uno sbaglio nel conteggio dei minuti che mancavano a dare la linea allo speciale ha di fatto interrotto l’esibizione della celebre artista.

Mara Venier si scusa con il pubblico per aver sfumato Gianna Nannini. #DomenicaIn pic.twitter.com/zY76BK2Zmc — Lorenzo Rossi (@LorenzoRossi91) December 1, 2019

I social ci hanno scherzato su, ma a un utente che ha scritto “Nooo, nooo, Mara, non si può interrompere Gianna mentre canta!”, la Venier (evidentemente con il cellulare in mano) ha risposto con un lapidario: “sono nera”. E infatti al rientro in studio per l’ultima mezz’ora di “Domenica In” si è scusata con il pubblico spigando cosa fosse successo: “Per un errore Gianna Nannini è stata sfumata. Noi non siamo stati avvisati che avrebbero interrotto, siamo stati colti di sorpresa, avevamo minutaggi molto precisi”.