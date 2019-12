Belen incinta? A Tu sì que vales scappa la frase sulla figlia

Belen Rodriguez incinta sì o no? Sarà la semplice voglia di maternità o un indizio ma ieri, sabato 30 dicembre, a “Tu Sì Que Vales” Belen Rodriguez ha abbracciato una piccola acrobata e le ha sussurrato: “Un giorno vorrei avere una bimba come te”.

Belen, una delle tre conduttrici di “Tu Sì Que Vales”, il talent show del sabato sera di Canale 5, ha regalato un fuori programma definito “sospetto” dai social. Dopo l’esibizione di un gruppo di giovanissimi acrobati di Grugliasco, Maria De Filippi ha voluto salutare Arianna, 9 anni: “Non hai paura quando ti lanciano in aria? No. E’ mai successo che abbiano sbagliato? No”.

Al momento di uscire, la performer più piccola è stata bloccata da Belen che l’ha presa in braccio e ha detto: “Ma tu sei bellissima e non pesi niente. Hai nove anni? Sei spettacolare. Un giorno farò una bambina come te”. Tanto è bastato per scatenare i fan che hanno interpretato quelle parole come una rivelazione: Santiago sta per avere una sorellina.