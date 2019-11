Dal gossip alle librerie: la Prati scrive un libro. Bye bye Mark Caltagirone. Dal gossip alla tv. Passando per la musica con un brano lanciato la scorsa estate. Adesso arriva pure un libro. Anno rocambolesco per Pamela Prati, che aveva annunciato in televisione di voler sposare un uomo che non è mai esistito. Ed è esploso un vero caso, visto che quell’uomo, come tutti sapranno, non è mai esistito. Guerra nei salotti tv, tra lacrime e stupore della showgirl che spesso ha abbandonato lo studio fino a quando ha raccontato di essere stata vittima di un inganno (una tesi, tra l’altro, tutta da dimostrare nelle sedi competenti e non sui giornali o in tv). Ma adesso l’ex primadonna del Bagaglino ha deciso di scrivere un’autobiografia. La prima in assoluto dopo il polverone mediatico. Insomma, tutto fa brodo: prima le ospitate in tv, poi l’annuncio di una canzone.

E ancora il lavoro di Gianni Ippoliti che, mesi fa, aveva iniziato a girare un fanta thriller ispirato al Prati-gate: tutto tempestivamente bloccato a suon di diffide. Ci pensa la Prati in persona a raccontare la sua verità dei fatti con un attesissimo lavoro editoriale. Farà il botto? Mistero. Ultimamente, l’ospitata in tv di Pamela Prati da Massimo Giletti non ha fatto numeri da capogiro.