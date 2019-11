Madonna sta male e interrompe il tour

La cantante Madonna interrompe il “Madame X tour” per motivi di salute. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar con un post sul suo account Instagram: “Per favore, perdonate questa svolta inaspettata degli eventi. Fare il mio spettacolo ogni sera mi dà così tanta gioia e cancellarlo è una specie di punizione per me, ma il dolore che sto provando in questo momento mi sta travolgendo. Mi devo fermare e obbedire agli ordini dei dottori in modo da poter tornare più forte e meglio e continuare il viaggio di Madame X con tutti voi”. Per ora non ci sono ulteriori particolari sul misterioso malore della ex “Material girl” e probabilmente non saranno diffusi.

Per ora lo staff di Madonna ha dovuto annullare i tre concerti sold out previsti al Wang Theatre di Boston e ha avviato il rimborso completo dei biglietti dei fan poiché le date non saranno recuperate. Dopo la performance a Los Angeles lo scorso 25 novembre, l’artista italoamericana si è sentita male e i medici hanno deciso di tenerla a riposo fino al prossimo 7 dicembre quando dovrebbe riprendere il suo tour da Philadelphia.