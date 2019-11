Al Bano a Sanremo. E il vero rebus è Romina

Al Bano a Sanremo, il 2 dicembre l’incontro con Amadeus. Spuntano due brani. Al Bano è pronto a incontrare Amadeus per partecipare a Sanremo. Le due canzoni sono state scritte da Malgioglio e da De Pasquale. Ma il vero rebus, visto che Al Bano molto probabilmente tornerà all’Ariston, è Romina.

Da rumors, pare che Carrisi possa andare da solista a Sanremo (con un ritorno in grande spolvero dopo la sua partecipazione con il brano “Di rose e di spine”). Insomma, per Al Bano è scattato il conto alla rovescia: l’incontro con Amadeus dovrebbe svolgersi il 2 dicembre a Roma.

Attualmente, Carrisi si trova a Belgrado per un concerto e sabato è atteso nella Capitale per ricevere un premio: si tratta di un riconoscimento per il vino che ha dedicato a sua madre). Poi il Leone pugliese tornerà a Cellino, quartier generale da sempre. Ma nelle ultime ore, sta tenendo banco il gossip sul presunto braccio di ferro tra Romina e Loredana. Quest’ultima (madre dei suoi figli) - ospite al Live non è la d’Urso - ha teso la mano all’ex moglie di Carrisi. Come dire: quando vuoi ci stringiamo la mano. Cosa accadrà adesso? Mistero. La Power accetterà l’invito o l’appello della Lecciso resterà inascoltato? Tempo al tempo.