Frozen II: Il segreto di Arendelle, il sequel delle polemiche è già un successo

Esce oggi nei cinema italliani in 800 copie Frozen II: Il segreto di Arendelle, sequel dell'amatissimo film di animazione Disney. Nell'opera di Jennifer Lee e Chris Buck ritroviamo i personaggi più amati di Frozen - con le voci di Serena Rossi, Enrico Brignano e Serena Autieri, dopo le polemiche che ne hanno ritardato la distribuzione. Polemiche che sembrano già alle spalle per il risultato ottenuto nei cinema americani. Nel suo weekend di apertura, Frozen II infatti ha incassato ben 130 milioni di dollari al botteghino, infrangendo ogni record e diventando la più grande apertura di sempre per i Walt Disney Animation Studios.

Il sequel vede il ritorno di Anna, Elsa, Kristoff e Olaf mentre lasciano Arendelle per intraprendere un viaggio nell’antica foresta autunnale.Cercheranno di scoprire l’origine dei poteri di Elsa per salvare il loro regno. Appuntamento al cinema da oggi 27 novembre 2019.