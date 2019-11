Eva Henger sbrana Mercedesz dopo la rivelazione su Schicchi

Un post lunghissimo. Un vero sfogo di Eva Henger contro sua figlia Mercedesz che a "Live Non è la d'Urso" (per la prima volta) ha svelato di non essere figlia di Riccardo Schicchi. Mercedesz, però, ha detto di considerare suo padre Schicchi per l’amore ricevuto. Ma si tratta comunque di una clamorosa verità che ha lasciato Eva senza parole.

Ecco il lungo post: “Mi dissocio completamente da ciò che è successo ieri. L’ho trovato di un cattivo gusto enorme. Riccardo è stato una persona meravigliosa e un padre esemplare, un padre che ha dato la sua vita ai suoi figli, generoso nei sentimenti e nell’amore e non ha mai chiesto niente in cambio. Riccardo, nella sua vita, ha avuto solo un’unica richiesta: che di questa cosa, che lui non era il padre biologico, non si parlasse mai pubblicamente. Questa cosa era risaputa da tutti, non da 4 persone com’è stato detto ieri.

Mercedesz, dalla nascita, porta il cognome del padre biologico e tutti sapevano perfettamente la verità. Però Riccardo aveva questa richiesta perché lui era orgoglioso e felice di essere padre di Mercedesz e non avrebbe mai voluto essere derubato del suo ruolo di padre di Mercedesz, com’è stato fatto ieri. Adesso, Riccardo, pubblicamente, nel pensiero collettivo, non sarà mai più il padre di Mercedesz. Questo, lui, non l’avrebbe mai voluto”.