Claudio Caniggia è bigamo? La moglie e il figlio lo massacrano dalla d'Urso: che str...

Claudio Caniggia bigamo? L’ex calciatore ha sposato l’amante Sofia Bonelli su una spiaggia con rito maya, ma Mariana Caniggia fa chiarezza a “Live - Non è la d’Urso”: “Tutto fumo e niente arrosto”. E il figlio di Caniggia, Alex, sconvolge Barbara d’Urso: "E' uno st***zo".

Claudio Caniggia, ex calciatore di Atalanta e Roma, si è unito in matrimonio con la giovane Sofia su una spiaggia in stile Beautiful, ma la moglie in carica, Mariana, stronca l’idillio sul nascere: “Ahahhah, sembra che stiano facendo il barbecue, tanto fumo e niente arrosto. Non può sposarsi se non divorzia prima da me. Barbara, ma guardala! Sembra un cesso”, “Un cesto?” chiede la d’Urso e la donna: “Cesso, cesso, non sono invidiosa. Primo: non ho le extension, non mostro il cu*o, non sposo un uomo sposato e non faccio la ridicola”.

"Nei giornali sembra felice e invece a mia sorella dice che è solo"

Alex Caniggia mette in dubbio la versione della nuova fiamma di suo padre #noneladurso pic.twitter.com/X6EszskaqO — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 25, 2019

Il figlio è ancora più tranchant: “Non sono stato invitato al matrimonio, non vado a quelle ca**ate lì, sono due deficienti, lo fanno per fare inca**are mia mamma. Mio padre ha chiamato mia sorella e ha detto che è solo e sta male, ma io ho gli ho risposto che sui giornali non sembra stare male”. Barbara d’Urso cerca di essere conciliante: “Ti prego di non dire parolacce. Vuoi dire qualcosa a tuo padre?” e quello fa ammutolire lo studio: “Che è uno st***zo di me**a”. Match winner.