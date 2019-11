Adrian spacca Mediaset, Celentano bloccato su Selvaggia Lucarelli

Adriano Celentano fa discutere il pubblico con Adrian e "spacca" Mediaset. Secondo Dagospia, l'artista avrebbe voluto Selvaggia Lucarelli tra gli ospiti della prossima puntata, in onda giovedì 28 novembre su Canale 5, ma dai piani alti qualcuno avrebbe tuonato un secco no. Il retroscena campeggia sul sito di Roberto D'Agostino dove si legge: "Come mai Mediaset ha impedito a Selvaggia Lucarelli di andare ospite da Adriano Celentano domani sera?".

Il giornalista Alberto Dandolo, autore dello scoop al momento non smentito da Mediaset, sottolinea: "Il Molle-agiato voleva la firma del Fatto, ma dalla dirigenza è arrivato l'alt. Il motivo sarebbero alcuni vecchi articoli, ma anche alcune sue recenti prese di posizione a Non è l' Arena". In queste settimane, il programma di Massimo Giletti ha criticato con fermezza il modo con cui "Live Non è la d'Urso" ha raccontato il matrimonio del cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di camorra.