Emanuela da Gaeta trionfa a J-Factor, il talent della musica cristiana

Si chiama J-Factor, dove J sta per Jesus, l'alternativa cristiana a X-Factor. Il talent show nato per "cambiare musica" tra i credenti e non e per promuovere la musica cristiana è arrivato anche quest'anno alla conclusione. Alla serata finale di sabato 23 Novembre allo Spazio Teatro 89 di Milano ha trionfato Emanuela Di Martino da Gaeta (Latina) davanti ad Anna Incontro da Siracusa e i Boanerghes da Pistoia. Il PremioDellaCritica ad Anna che si aggiudica anche il Premio Social con 324 preferenze, davanti a Maria (275).

"J-Factor non è una chiesa, non è una dottrina, non è un'opera missionaria non è una visione profetica, ma un evento che si svolge in una unica serata, una sola volta all'anno. Lo spirito che anima il Jesus Factor, non è quello di mettere in competizione gli uni con gli altri ma di confrontarsi, in maniera responsabile, aperta e rispettosa! Accettare per i partecipanti il "giudizio" (più precisamente: consiglio) di persone competenti, permetterà loro di porre più attenzione su possibili lacune: tecniche, interpretative, di espressione e di esecuzione, offrendo una grande opportunità di crescita e maturazione artistica", spiegano gli organizzatori.

Ecco i n nomi dei 12 #Finalisti e le tre riserve, dell' undicesima edizione di JFactor Italia

INTERPRETI: - Emanuela Di Martino da Latina - Maria Vangone da Napoli - Corina Quattrocchi da Gela - Joyce Saibel da Mantova

GRUPPI: - Karisound da Milano - Gennaro & Valentina da Verona - Boanerghes da Pistoia - One With You da Roma

CANTAUTORI: - Anna Incontro da Siracusa - Ilenia Di Stefano da Siracusa - Emma Alterio da Caserta - Julie Angel Gomes da Pavia