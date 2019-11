Luxuria, l'affondo di Vittorio Feltri: ancora frigna ma...

Vittorio Feltri twitta per ribattere a distanza alle parole di Vladimir Luxuria durante la puntata di“Domenica Live”: “Frigna dalla d’Urso”, poi precisa: “Ho tanti amici froci e con loro sto bene in amicizia e non a letto dove sto da solo. Non intendo modificare il vocabolario”.

Luxuria frigna dalla D’Urso perché ha litigato con Sgarbi e me in tv. Nel senso che la trans può offendere mentre chi attacca lei è omofobo. Dico a Barbara che il termine frocio è di derivazione latina. Dove è l’offesa? — Vittorio Feltri (@vfeltri) November 24, 2019

Barbara d’Urso apre “Domenica Live” scusandosi con Vladimir Luxuria per l’aggressione verbale subita lunedì scorso a “Live – non è la d’Urso”, prima da Vittorio Feltri e poi da Vittorio Sgarbi.

La parlamentare non manca di sottolineare che si aspettava dall’amica “una reazione più immediata e severa verso Sgarbi”, ma accetta le scuse ammutolendo omofobi e transofobi con: “i miei attributi sono il cuore e il cervello”.

A stretto giro, il direttore di Libero, Vittorio Feltri, replica sul social dell’uccellino, Twitter: “Luxuria frigna dalla D’Urso perché ha litigato con Sgarbi e me in tv. Nel senso che la trans può offendere mentre chi attacca lei è omofobo. Dico a Barbara che il termine frocio è di derivazione latina. Dove è l’offesa?”. Dunque, rivendica il corretto uso del termine “frocio” così come fatto lunedì scorso nel corso di “Live – Non è la d’Urso”. E subito dopo un altro twit: “Io ho tanti amici froci e con loro sto bene in amicizia e non a letto dove sto da solo. Non me ne frega nulla delle loro preferenze sessuali, ma non intendo modificare il vocabolario per compiacerli. Né voglio attaccarli”. Le parole (non) hanno un peso.