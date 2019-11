Giletti va in onda col naso tumefatto. Che succede a Non è l'Arena

Che è successo al naso di Massimo Giletti? Un incidente casalingo? Una brutta caduta? Una scazzottata amorosa? L’esito di una discussione automobilistica? Mistero. Il conduttore si è presentato così in diretta a "Non è l’Arena" senza fornire alcuna spiegazione anche se il piccolo sfregio al bel conduttore di La7 è piuttosto evidente, e nulla hanno potuto fare le espertissime truccatrici della trasmissione per nasconderlo. Con grande nonchalance Giletti comunque si è presentato davanti alle telecamere in diretta ad intervistare il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Molti anni fa a Giletti era capitato un incidentino simile, e in quel caso fu provocato da una discussione accesa con un automobilista che aveva urtato e fatto cadere una ragazza in motorino. Il nostro Massimo era intervenuto a difesa della poveretta, rimediando però due schiaffoni dall’automobilista, che lo portarono al pronto soccorso costringendolo a dare forfait per la conduzione della trasmissione che faceva allora, Casa Raiuno. E quel giorno fu sostituito da Enza Sampò.

