Amici, guerra sui ballerini. Alessandra Celentano disintegrata

Ad Amici 19 scontro senza esclusioni di colpi e con qualche insulto tra la maestra Natalia Titova e la prof Alessandra Celentano per i ballerini Valentin e Javier. C'è solo un banco disponibile e i due allievi se lo contendono nella seconda puntata in onda oggi sabato 23 novembre. “Il latino americano non è di serie B” tuona la Titova, “Io li manderei via tutti. Javier è di un altro pianeta” replica la Celentano. E scatta la zuffa con Timor Steffens: “Non sei la regina della danza”, “Complessati” rintuzza la maestra di danza classica.

Gli allievi Valentin e Javier si sfidano per l’ultimo banco disponibile, ma prima che venga emesso il verdetto, entra a spron battuto la sempre pacata Natalia Titova: “Trovo incredibile che Valentin abbia la maglia con il punto interrogativo e non sia un allievo ufficiale della scuola. Valentin è bravo, ha presenza scenica, forza, mantiene le linee. Allora mi viene da pensare che il genere latino americano sia valutato come inferiore in confronto ad altri stili di danza che ci sono qua dentro. Una situazione che vivo da cinque anni, io ricordo tante ore l’anno scorso in sala con Umberto che ha pianto, pianto, pianto per come è stato trattato dalla maestra Celentano. Presentare il latino americano come un ballo di serie B è un’offesa per me, per Valentin e per tutto il mondo di latino americano, non è un genere di seconda categoria”. La Celentano ha una vis polemica potente quanto il collo del suo piede: “Tu non hai capito il mio discorso. Tu sai la stima che ho nei tuoi confronti. Sai che per me la danza è universale. Non sto parlando di stili di danza, ma di bravura di un ballerino e mi meraviglio che tu non veda la differenza, se li metto su un piatto dalla bilancia tra Valentin e Javier non c’è storia. Chi è limitato nella testa, lo è anche nella danza e Valentin non ha dimostrato in settimana di voler imparare. Non è una cosa personale verso Valentin, per me tutti i ballerini di questa scuola potrebbero avere la maglia con il punto interrogativo, non è che loro sono poco, è Javier che è a un livello nettamente superiore a tutti i ragazzi qui presenti, non c’è partita”.

Ma è Timor Steffens a entrare in spaccata umiliando la Celentano: “E’ assurdo che te lo consideri tanto superiore agli altri, semplicemente te hai una preferenza per i ballerini classici. Il problema è che io viaggio e vedo, te sei qui da troppi anni. Hai paura di una sfida, scegli solo chi è bravo, perché non ti metti alla prova e non aiuti i ragazzi a crescere e migliorare?” e quella furiosa: “Come ti permetti?! Io sono l’unica che insegna a tutti. Io esprimo il mio pensiero e non attacco mai nessuno. Tu chi sei per dire a me cosa devo fare?! Questa non è solo una scuola, è anche una gara”. Ma Steffens infierisce: “Non ti sto attaccando, ma tu parli come se quello che dici fosse oro colato, fosse la Bibbia, io invece voglio far sapere a tutta Italia che non sei la regina della danza, sei solo una persona con un’opinione” e la Celentano: “Siete dei complessati!!! Potete dire quello che volete. Io esprimo la mia opinione: Javier è un fuoriclasse”.

Maria De Filippi prova a spiegarle: “Se dici che lì seduti ci sono degli incapaci, stai giudicando il loro lavoro”. Il litigio finisce con Steffens che propone di aggiungere un banco e far entrare sia Valentin sia Javier, la maestra Alessandra Celentano accetta (“Tanto dura poco”) e la De Filippi: “Natalia spero che tu sia contenta”. E li chiamano “Amici”.