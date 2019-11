Antonello Venditti e Francesco De Gregori a X Factor. Così annunciano il megaconcerto all'Olimpico di Roma

Antonello Venditti e Francesco De Gregori sul palco di X Factor 13. Ma la vera sorpresa è il concerto che i due cantautori romani terranno il prossimo 5 settembre allo stadio Olimpico di Roma. Due romani sotto i riflettori del talent show più amato d'Italia. In scaletta "Bomba o non bomba" e "La storia siamo noi". Uno scambio di favori e un omaggio incrociato che fa saltare sul divano il pubblico a casa. Brividi a non finire. Ma le emozioni non finiscono qui. Perché dopo l'esibizione parlano ai microfoni di Cattelan che annuncia il megaconcerto in programma il prossimo 5 settembre allo stadio Olimpico di Roma.

"Siamo romani e amiamo questa città", aggiunge De Gregori sul palco di X Factor. E Venditti se la ride. Mancano ancora più di nove mesi all'evento ma siamo certi che la caccia al biglietto è già partita.