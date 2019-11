Adriano Celentano canta e predica, ma non fa proseliti. La terza puntata di “Adrian Live – Questa è la Storia” perde di nuovo la sfida degli ascolti nonostante un giovedì meno affollato (finita la fiction “Un Passo dal Cielo” e “A raccontare comincia tu”). Il “Molleggiato” è stato seguito da 3.354.000 spettatori pari al 14,1% di share, mentre il cartoon Adrian si ferma a 1.485.000 telespettatori per il 9.6% di share. La seconda puntata aveva totalizzato 3.439.000 telespettatori e il 13,7% di share, la prima 3.869.000 teste e il 15,7%.

Dunque, è chiaro che a non funzionare è stata l’impostazione dell’evento, non certo Adriano Celentano come artista, costretto ora a fare lo spettacolo come non voleva fare: intona i brani più celebri, dalla strepitosa “Storia di un amore” a “Soli” (va da sé che quando canta non ce n’è per nessuno) e di tanto in tanto evangelizza. Con il coraggio che lo contraddistingue ha tenuto un monologo sulla morte e sulla capacità di pentimento dei criminali, ha ricordato ancora una volta che è contrario alla “giungla d’asfalto” e ha sottolineato che “è facile dar sfogo alla rabbia, è difficile non farlo”.

Vince la serata RaiUno con la replica del film “Miracoli dal cielo” che ottiene 3.921.000 spettatori pari al 17,6% di share. Le curve Auditel evidenziano che il film “Miracoli dal cielo” è partito dal 17% e ha chiuso al 24% con un picco di 4.500.000 di spettatori, sempre sopra lo show di 50 minuti di “Adrian” stabile sul 14% con un picco massimo di 3.600.000 (fonte: Bubinoblog). Su Rai2 “Life – Non Oltrepassare il limite” è piaciuto a 956.000 spettatori pari al 4% di share, mentre su Rai3 “Stati Generali”, lo show di Serena Dandini, è partito bene con 1.467.000 spettatori pari ad uno share del 6,9%. Su Italia 1, il film “The Transporter “ ha catturato l’attenzione di 1.492.000 spettatori con uno share del 6,4% e su Rete4 “Dritto e Rovescio” ha ottenuto 1.161.000 spettatori con il 6,6% di share grazie anche a un altro show di Mario Giordano. Su La7 l’approfondimento politico “PiazzaPulita” è stato seguito da 1.012.000 spettatori con uno share del 5,8%.