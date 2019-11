Vasco Rossi, tutti a caccia dei biglietti dei concerti 2020. E il sito di TickeOne va in tilt

In migliaia a caccia di un biglietto per i concerti di Vasco Rossi e il sito di TicketOne va in tilt. Questa mattina infatti è scatatto il via libera per l'acquisto su Internet dei tagliandi del nuovo tour del rocker di Zocca Vasco Non Stop Live Festival 2020. Il grande afflusso ha reso inaccessibile il sito su cui campeggia la scritta: "Problemi tecnici in corso. L’erogazione del sito è momentaneamente sospesa per problemi tecnici. Stiamo lavorando per risolverli e tornare on line il prima possibile".

Ma come fare per acquistare i biglietti di Vasco? Vivaticket invece ha organizzato un portale apposito per prenotarsi e procedere con l’acquisto dei biglietti dopo qualche minuto di attesa. Situazione simile su altri portali come Ticketmaster.