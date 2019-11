"Lo facciamo in tre", Carrà senza freni da Fazio

Raffella Carrà torna a “Che Tempo Che Fa” dopo il successo della seconda edizione di “A raccontare comincia tu”: “Fabio, sei il primo invitato alla prossima edizione”. Poi le frecciatine ai direttori di RaiUno e RaiDue.

Raffaella Carrà è tanto precisa quanto simpatica: “Bisogna invitare persone che abbiano davvero cose da raccontare. Si confessano? No, si raccontano, stai attento Fabio. L’unica cosa che mi dà una soddisfazione immensa è che quando ci sono personaggi contrastati poi vada bene. Sgarbi mi ha mandato un messaggio: ‘Non so cosa sia successo, mi hanno mandato tanti bei whatsapp. Fabio tu sei ufficialmente il primo ospite della terza edizione’. Il direttore…”, “Chi Freccero?” e la Carrà con punta polemica: “No, Stefano Coletta, l’unico… Freccero mi ha piazzato contro due filmoni pazzeschi”, “Eh se vuoi ti faccio vedere cosa hanno messo su RaiUno domenica sera, ognuno ha i direttori che si merita” aggiunge Fazio con riferimento al direttore Teresa De Santis e la Carrà definitiva: “Bisogna abituarsi”.

Luciana Littizzetto, protagonista dell’ultima puntata di “A raccontare comincia tu” che ha segnato il record stagionale, raggiunge Raffaella Carrà: “Ho avuto Pippo Baudo sul divano, ma Raffaella in cucina è un onore”. E come regalo spunta la “marisa” o “lecca pentola”. La Littizzetto rivela che Raffaella Carrà era in vacanza in Spagna e l’artista: “E’ vero, io stavo in vacanza, mi ha detto che dovevo assolutamente venire. E allora ho pensato ‘beh, se c’è anche Luciana, lo facciamo in tre”, “Amore siamo una coppia di fatto, chiediamo a Salvini di sposarci” e Fazio: “Non avrei mai immaginato di sentire una cosa del genere da lei, signora Carrà!”. L’incontro si chiude con la canzone parodia ispirata a Giorgia Meloni “Sono una donna, sono una madre, sono cristiana”, rivista e corretta per celebrare Raffaella Carrà e con l’appello a donare per aiutare Venezia.