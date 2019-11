"Vai a casa", Barbara d'Urso spietata con Brosio. Ecco perché

Lite tra Barbara d’Urso e Paolo Brosio a “Live Non è la d’Urso”. Durante il primo blocco dedicato a Heather Parisi, Barbara d’Urso dà la parola a Paolo Brosio: “Volevi fare una precisazione a proposito di lunedì scorso, tre secondi veloce” e Brosio: “Eh tre secondi, se è così me ne vado a casa” e la d’Urso stizzita: “E allora vai a casa!”. Paolo Brosio ha precisato: “Mi hanno accusato di voler coprire gli abusi della Chiesa, di difendere la pedofilia nella Chiesa. La mia frase ‘chi se ne frega’ era diretta all'affermazione generica e non specifica di Serena Grandi, non ha fatto il nome del prete, della chiesa, ha parlato di un abuso senza dettagli” e la d’Urso: “Mah, non capisco lo stesso la frase”.