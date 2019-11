Fiorello forse non ricorda ma nel lontano 2011 in questi stessi giorni con Il più grande spettacolo dopo il weekend faceva il

39,18% di share, con oltre 9 milioni e 796mila spettatori. Che meravigliose serate. Terminavano con la straordinaria voce di Giorgia con di Mina. Intanto continua la sua avventura su RaiPlay, successo di ascolti, che questa sera l'ha visto duettare con Giuliano Sangiorgi in Vecchio Frac di Domencio Modugno.

Fiorello invia Luciano Spinelli dal Direttore del TG1 Carboni. Nasce una gag, una coreografia in perfetto stile TikTok. Al disturbatore Spinelli, classe 2000 che vanta oltre 7 milioni di follower è permesso tutto: mi manda Fiorello.

Una squadra vincente quella di Fiorello che si gioca la performance delle imitazioni di Gabriella Germani e dei Gemelli di Guidonia. La prima insuperabile con Bellucci, De Filippi, D'Urso, Palombelli, Asia Argento e di Maria Venier e Serena Dandini.

I Gemelli di Guidonia ammaliamo grazie alla voce di Gino che imita perfettamente la voce di Pino Daniele. Chapeau.

Fiorello questa sera lancia un appello all' A.D. Salini: titolare la sala A di Via Asiago a Luciano Rispoli.

La bellezza di questo show è quello che non ti aspetti: Ermal Meta duetta con Fiore sulle note di "Ci vorrebbe un amico" di Antonello Venditti. Un disco dei duetti di Viva RaiPlay?

In platea tutta la famiglia ad applaudirlo: la moglie Susanna Biondo e la figlia Angelica. Sono le 21 36 e la musica continua con Sangiorgi che accetta la richiesta di Ermal di cantare "Tre minuti" insieme. Magia.

Fiorello chiude in bellezza con una versione rock di Rimmel di Francesco De Gregori suonando l'armonica. Dopo le prime tre serate solo su RAI Play tanti si chiedono: quando il ritorno in tv sulla rete ammiraglia.