Al Bano porta Yari e Cristel in tv . E ricordano così Ylenia Carrisi

Al Bano e i figli Yari e Cristel sono stati ospiti del "Maurizio Costanzo Show" e il ricordo di Ylenia, scomparsa a New Orleans nel novembre del 1994 li unisce: "Nessuna come lei".

Dopo aver chiesto a Cristel com’è Al Bano nel ruolo di padre ("Siamo in ottimi rapporti anche se viviamo lontani, è un padre che dà tanti consigli e rompe ancora molto. Gli mando i video del piccolo e rispondi questo sì, questo no”, Maurizio Costanzo sussurra: "Mi fa molta tenerezza il modo in cui Romina ricorda Ylenia tutti gli anni”. Al Bano abbassa gli occhi malinconico, mentre a sorpresa Yari le fa una grande dichiarazione d’amore: “È giusto così. In realtà non abbiamo mai avuto prova contraria, la prova schiacciante quindi perché devo seppellirla così velocemente? Sono convinto che è viva e tornerà, Ylenia era speciale, aveva una luce particolare che alzava il livello umano ed è per questo che per me è stato difficile trovare una persona che mi ispirasse tanto quanto lei". Costanzo gli domanda anche del flirt con Naike rivelli, la figlia di Ornella Muti, ma il musicista si limita a sorridere: "Sì è vero, ma è stato un secolo fa".