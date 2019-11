Tra Calcutta e Battisti Fiorello boom con VivaRaiPlay!

Vincere la sfida. Fiorello l’ha fatto con Viva Rai Play. Ospiti di questa serata Calcutta che con Rosario propongono una “Fatti mandare dalla mamma” in versione “calcutta”. Levante duetta con Fiore sulle note di “Non Amarmi” di Aleandro Baldi e Francesca Alotta in siciliano. Complice il dj Gabri Ponte è il momento dance della serata con una versione accattivante di “Alla fiera dell’est". Ma qual è il peggior incubo di Fiorello in questo periodo? Il cibo. Fiorello è a dieta stretta. Peccato che a spezzare le notti insonni in cui immagina piatti prelibati arrivi lo chef Alessandro Borghese. Come già scritto Fiorello piace quando canta. L’omaggio a Battisti con “Il mio canto libero” è accattivante.

Ieri (dato registrato fino alle 23.59 anche per fruizione on demand) il varietà Viva RaiPlay!(compresa l'anteprima Aspettando VivaRaiPlay!) ha generato oltre 850 mila visualizzazioni. Il 72% proviene da App e App TV. Si tratta di un numero eccezionale per una diretta digitale - sottolinea la Rai in una nota - se si tiene conto anche della breve durata del format (50 minuti previsti) e dell'assenza del traino televisivo. Viva RaiPlay! ha generato un effetto positivo su tutta la piattaforma e rispetto a un mese fa - ieri RaiPlay - è cresciuta in termini di utenti unici del doppio. Il risultato merita di essere valutato in relazione al fatto che mai prima d'ora uno show live era stato trasmesso in diretta, solo e in esclusiva, su piattaforma e quindi è difficile fare paragoni.

Nel caso si volesse fare un confronto, l'evento più visto su RaiPlay prima di Fiorello è stato il Festival di Sanremo, tra l'altro un evento che gode di un grandissimo traino mediatico. Nessun programma sulla piattaforma è arrivato in termini di visualizzazioni a questi numeri: Viva RaiPlay! con Fiorello ha addirittura superato del 40% le partite dell'Italia valide per Euro 2020 e trasmesse lo scorso ottobre. L'incontro più visto su RaiPlay lo scorso anno è stato Ajax-Juventus, andata dei quarti di finale di Champions League, evento più seguito in diretta streaming della scorsa stagione, che aveva generato ad aprile 2019 un numero di visualizzazioni simile a quello generato da Fiorello ieri sera.

Da segnalare l'aumento di visualizzazioni di Viva RaiPlay! su Smart Tv, ottimo indicatore di come il processo di alfabetizzazione digitale della Rai stia procedendo. Lo show di RaiPlay è da molti considerato un progetto tra metatelevisione e avanguardismo: un laboratorio sperimentale che restituisce la leggerezza dei varietà di una volta con i ritmi dell'era digital. Il gradimento è stato del 90% nelle interazioni social con giudizi positivi. Nella giornata di ieri la diretta esclusiva su RaiPlay di Viva RaiPlay! ha generato circa 57000 interazioni social. Instagram è stata la piattaforma più utilizzata con il 60% di interazioni. Altro dato positivo di Fiorello è che è riuscito a unire tutte le generazioni, facendo conoscere nuovi cantanti al target adulto, unendo figli e genitori nella scoperta della "nuova piattaforma".