Signorini apre la Casa a Pupo e Wanda Nara. Chi ci sarà al GfVip

E’ iniziato il conto alla rovescia. Il Grande Fratello Vip riaprirà le porte della casa più spiata d’Italia nel 2020. Il 7 gennaio Alfonso Signorini terrà a battesimo la quarta edizione del reality, la prima con lui al comando: dopo l’addio di Ilary Blasi è stato promosso a conduttore, una scelta che aumenterà la curiosità intorno al programma. Mediaset ha ufficializzato anche i nomi dei due opinionisti: Pupo e Wanda Nara. Se il cantante ha un eccellente appeal televisivo, lo stesso non si può dire di Uanda attesa a una prova ben più complessa di quella di “Tiki Taka”. Finora però la showgirl ha centrato tutti gli obiettivi mettendo in riga anche gli scettici più accaniti. Il cast, invece, è ancora in via di definizione complice lo slittamento del reality da fine ottobre a inizio gennaio. Tra i nomi dati per certi quelli di Antonella Elia e Loredana Lecciso.