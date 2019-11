Dopo l'amore Elena Morali accetta la sfida. Ecco come fa

Elena Morali sbarca su Real time con un nuovo programma. Nuovo programma e nuova avventura. Un bel momento per Elena Morali, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che si prepara ad un’altra sfida televisiva. Lei, fortissima sui social con oltre 1 milione di follower, sbarcherà su Real time con un programma sui Make up. Il format sarà itinerante, in giro per l’Italia insieme ad un team di esperti. Elena è forte, determinata, preparata. Quindi gli ingredienti per conquistare il pubblico con questo nuovo programma (vera prova del fuoco per lei) ci sono tutti. Intanto, Elena si sta godendo l’amore con il comico Scintilla (al secolo Fabrizio Fubelli). La loro storia è finita nel vortice del gossip tra pettegolezzi e notizie, ma sembra che sia davvero un amore solido. Vero. Senza alcuna fibrillazione. Un rinnovato equilibrio tra loro che fa invidia a molti. Lo stesso Scintilla nelle scorse settimane ha rotto il silenzio a Pomeriggio5 mandando un videomessaggio alla Morali. Evviva l’amore.