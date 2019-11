Al Bano a Sanremo. Mara Venier sgancia la bomba

Mara Venier a “Domenica In” sgancia la bomba: Al Bano andrà a Sanremo 2020. Nello spazio di gossip di Orietta Berti, il mago Ciro ovvero Francesco Paolantoni svela che il cantante di Cellino San Marco ha incontrato Amadeus, conduttore della 70esima edizione del Festival della canzone italiana in un noto ristorante. Il motivo? Concordare un ritorno sul palco dell’Ariston. Non è chiaro se Al Bano canterà da solo o in coppia con Romina Power.