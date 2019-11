Come si sbottona Veera Kinnunen. Tutta la verità su Dani Osvaldo

A "Italia Sì", Veera Kinnunen, insegnante di "Ballando con le Stelle", vuota il sacco sulla fine della decennale storia d'amore con Stefano Oradei e sul feeling con il fascinoso Dani Osvaldo. Veera racconta a Marco Liorni, conduttore di "Italia Sì", tutta la verità sulle presunte corna che hanno agitato l'ultima edizione di "Ballando" con scenate di gelosia e liti in strada che costarono a Stefano Oradei il rimprovero pubblico di Milly Carlucci.

La Kinnunen parla per la prima volta: "Finora non ho parlato della mia vita privata perché non ero pronta. Molte cose che sono state detto non sono vere, oggi sono qui per dire la mia verità". La ballerina finlandese torna sulle foto di un settimanale in cui l'allora fidanzato sembrava strattonarla: "Quella notte c'era stata una litigata con atteggiamenti poco consoni. Non entrerò nei dettagli, alcune cose si possono dire e altre no ma l'episodio ha sicuramente segnato la nostra storia. Il motivo di quella lite non era la gelosia, eravamo una coppia in forte crisi da molto prima, quello che succede dietro le porte chiuse nessuno lo sa. Può essere che fosse geloso di Dani ma non era quella la causa della nostra rottura". La Kinnunen precisa: "Io ho la coscienza pulita, quando ho iniziato la mia storia con Dani ero una donna libera. Se ci rivedremo a marzo 2020 nel programma di Milly? Sì, siamo professionisti, facciamo questo mestiere. Siamo persone mature e bisogna andare oltre. Con Stefano c'è rispetto reciproco, ci vogliamo bene e non avremo problemi a lavorare insieme".