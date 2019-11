L’omaggio a Fred Bongusto con “Tre settimane da raccontare" è il momento più intenso di Viva RaiPlay!. Ciao Fred Bongusto. Questa è l’ultima puntata di Fiorello su Rai Uno. Dalla prossima settimana si trasloca su RaiPlay che è un'applicazione web creata dalla Rai per accedere direttamente ai canali TV Rai, archiviare tutti i programmi televisivi, consultare la guida dei programmi e per proporre contenuti esclusivi come questo di Fiorello. Come altre piattaforme simili come Mediaset Play, permette di vedere contenuti on demand e anche in diretta con funzionalità aggiuntive e interattive (come riprendere dall'inizio la riproduzione).

Fiorello presenta Virginia Raffaele che “in questa puntata non farà niente", spiega Fiore. Peccato perché la Raffaele piace. Molto. Il ballerino Fiorello ancora una volta si cimenta in coreografie rock ma è quando canta Frank Sinatra “Fly Me To The Moon” con Coez che torna per l’occasione a rappare per Rosario che si capisce che forse Fabio Volo questa volta ha toppato dichiarando che "la grammatica è quella di Noschese e che il suo linguaggio non è innovativo”. Intanto quando parliamo del signor Alighiero Noschese possiamo solo dire: chapeau. Quindi Fiorello può soltanto prenderlo come un complimento. Poi vorremmo capire meglio cosa vuol dire che “linguaggio non è innovativo”. L’unica verità è che molti vorrebbero essere al suo posto e quindi: rosicano.

Ride e prende in giro soprattutto quella Milano blasonata del “total black… total white”. La Milano da bere che da sempre detta legge nel mondo della moda. Irruzione a sorpresa di Rovazzi che vorrebbe hackerare il programma complice Carlo Cracco. Nulla di fatto.

Luciano Spinelli ed Elisa Maino sono gli influencer che vantano milioni di followers protagonisti delle prossime puntate di Viva RaiPlay!. Fiorello si congeda sulle note di Nuova Era di Jovanotti che vorrebbe con lui sul palco di “Sanremo 70”. Arriviamo.