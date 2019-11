Bramieri e Pietrantonio, il flirt inizia con una cotoletta

Lucia Bramieri innamorata? Chissà. Usiamo sempre il condizionale. Ma anche nel gossip tre indizi fanno una prova. E allora si potrebbe infiammare un altro gossip, che ha il sapore del flirt. A Pomeriggio5 la Bramieri ha rivelato di provare una certa attrazione per Rocco Pietrantonio, ex di Lory Del Santo che era in collegamento da Bari mentre negli studi di Roma c’erano Francesco Fredella, Biagio D’Anelli, Elena Morali, Lucia Bramieri, Paola Caruso, Floriana Messina.

La d’Urso ha incalzato Pietrantonio che non immaginava un corteggiamento simile. “Ti ho preparato la cotoletta. Devi venire a cena da me”, ha detto la Bramieri a Pomeriggio5. Ma Pietrantonio ha puntualizzato: “Cucino io”. La Bramieri ha iniziato a seguire l’ex di Lory Del Santo sui social. Qualche scambio di like et voilà la frittata (o forse cotoletta in questo caso) potrebbe essere fatta? Rocco accetterà davvero l’invito a cena di Lucia? Sembra che la Bramieri sia realmente attratta da Pietrantonio: alto e bello proprio come un Marcantonio. Adesso cosa accadrà? Basta attendere qualche giorno.