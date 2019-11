Raccolta differenziata, ecco cosa scoprono Le Iene

Martedì 5 novembre, su Italia1, in prima serata nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band. Tra i servizi della puntata: a pochi giorni dall’uscita del suo ultimo progetto discografico “Fortuna”, attualmente primo nella classifica dei dischi più venduti, la cantautrice Emma Marrone si racconta - attraverso un’intervista singola – tra musica, attualità e vita privata. A proposito dell’emergenza rifiuti nella Capitale, la Iena Filippo Roma dedica un nuovo capitolo alla raccolta differenziata e alle modalità in cui verrebbe effettuata. Matteo Viviani torna a occuparsi di deepfake - la tecnica usata sia per realizzare falsi video pornografici ritraenti celebrità, che per creare fake news – attraverso la testimonianza di una ragazza che racconta di esserne stata vittima. La protagonista dell’intervista singola è Gabriella Pession, attrice di “Oltre la soglia”, la serie tv di Canale 5 in onda dal prossimo 6 novembre.