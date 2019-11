Vuole una vergine in studio. La De Filippi caccia il concorrente

Maria De Filippi perde le staffe a "Tu Sì Que Vales", il programma di Canale 5 seguito da oltre 5.000.000 di telespettatori ogni sabato. Un concorrente ha perso tempo prima dell'esibizione con un atteggiamento indisponebente e battute che hanno innervosito la giuria, poi ha detto di essere un maestro di yoga: "Sapete cos'è lo yoga?" e la De Filippi: "Noo, non ne abbiamo mai sentito parlare". Più duro Rudy Zerbi: "Il tempo è quasi finito e di talento non ne abbiamo visto". Il peggio però doveva ancora venire: l'uomo ha chiesto una ragazza vergine per il suo numero e la De Filippi ha reagito rabbiosa e incredula: "Per me puoi uscire, roba da matti. Vuole che una si alzi e dica che è vergine...così... ma come le viene in mente? Per me può uscire, passi lunghi e ben distesi", il concorrente ha insistito: "Ma deve essere certificata...nel mondo ci sono tanti ciarlatani". Maria De Filippi ha lasciato lo studio furiosa: "Rientro dopo che lei è uscito. Vuole la certificazione che uno è vergine...questo è fuori!". Rudy Zerbi ha tagliato la testa al toro: "L'unica cosa che può fare è andar via subito senza esibirsi". Detto fatto. La De Filippi ha ripreso il suo posto tra i giudici liquidando la pratica: "È andato via? Bene, lui ha certificato che è un co***one?".