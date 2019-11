"Parlo ancora con Mike". Daniela Zuccoli privatissima, l'ultima verità

"Parlo ancora con Mike. È come se non fosse mai morto". Daniela Zuccoli ha raccontato il suo Mike Bongiorno scomparso 10 anni fa all’età di 85 anni. La vedova del grande presentatore nel salotto di Barbara d'Urso ha riavvolto il nastro dei ricordi. Dai grandi successi di Mike, alla proposta di matrimonio fino alla morte improvvisa e al trafugamento della salma: a Domenica Live in esclusiva Daniela ha svelato tutto. Quando ha raccontato quei terribili momenti legati al furto del feretro ha detto: “Sicuramente lo hanno fatto per farmi estorsione. Arrivavano telefonati di sciacalli, bravissime le Forza dell’Ordine. Questa piccola banda si è spaventata e per fortuna l’abbiamo ritrovato. La bara era intatta! Non l’avevano aperta, meno male. Poi l’abbiamo fatto cremare".

Una vita dedicata alla tv, quella del grande Mike. “È stato 60 anni in tv: tre generazioni. Mi fermano ancora oggi e mi dicono: Mi manca”, ha detto la Zuccoli. “Manca anche a me. Ci parlo, lo avverto, lo penso”. La vedova del presentatore ha creato la Fondazione Mike Bongiorno che si occupa di aiutare gli studenti meritevoli con le borse di studio. “Lui amava i giovani. Voleva aiutarli e noi proseguiamo nel suo sogno”, ha concluso a Domenica live la Zuccoli. Nella sala cinema del programma di Canale 5 ha poi guardato il film sulla vita di Mike. Ricordi, video e foto. Sullo sfondo la storia di un amore lungo 40 anni.