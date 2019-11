Marco Carta assolto festeggia dalla d'Urso: finito un incubo

“Questi mesi sono stati un vero incubo. Oggi con la parola assoluzione ricomincio a vivere”: con queste parole Marco Carta rompe il silenzio a “Live - non è la d’Urso” dopo l’assoluzione dall’accusa di furto di magliette alla Rinascente di Milano. Il processo si è svolto ieri. Il cantante, come si legge dal dispositivo dei legali, è stato assolto "per non aver commesso il fatto".

Il cantante, vincitore di Sanremo, sarà ospite lunedì sera del grande show di Canale5 (che sta spopolando in termini di ascolti e share, insieme a Pomeriggio5 e Domenica Live). I tre programmi della regina di Cologno Monzese stanno portando avanti scoop, inchieste e cronaca. Soltanto alcune settimane fa, il direttore di Canale5 Scheri ha elogiato pubblicamente con una nota lo show della d’Urso posizionandolo al lunedì: serata strategica per Canale5.