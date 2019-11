Infarto mentre presenta il nuovo film: grave Giorgio Tirabassi

Un malore, forse un infarto, durante la presentazione di un film in Abruzzo. Paura per l'attore e regista romano Giorgio Tirabassi trasportato in serata all’ospedale di Avezzano in condizioni definite gravi.

Il popolare attore di 59 anni si è sentito male intorno alle 21, riporta il Messaggero che ha dato la notizia, in un centro congressi di Civitella Alfedena (L'Aquila) dove si apprestava a presentare il film “Il Grande Salto” di cui cura la regia e recita accanto a Ricky Memphis, Marco Giallini, Valerio Mastandrea e Pasquale “Lillo” Petrolo.