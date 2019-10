Lo scherzo a Carmen Di Pietro e la falloplastica del figlio. La showgirl diventa una furia

Le Iene colpiscono ancora: lo scherzo a Carmen Di Pietro è terribile. La showgirl nota per il matrimonio con Sandro Paternostro e per un seno rifatto scoppiato in aereo non ha mai nascosto di aver fatto uso di chirurgia estetica per prolungare la sua avvenenza, ma il desiderio del figlio di allungarsi il pene l’ha mandata su tutte le furie.

Alessandro Di Sarno, inviato de “Le Iene”, il programma di Italia 1, ha fatto credere a Carmen Di Pietro che il figlio 18enne Alessandro si è sottoposto a un’operazione di fallo plastica su pressione di Ginevra, fidanzata insoddisfatta. Il ragazzo invita la madre a sedersi e parlare e la soubrette: “Che c’è? E’ una cosa seria? Sei gay? Se sei gay non c’è niente di…”, “No, è da un po’ di tempo che mi sento con una ragazza, ma c’è un problema, non la faccio sentire a suo agio, sono imbarazzato, non riesco a soddisfarla” confessa Alessandro. La Di Pietro finge di non capire, ma poi si arrende: “Questa è l’età delle catene, una la piglia e una la lasci. Dici che ce l’hai piccolo? Ma come è possibile, da piccolo ti lavavo e ce l’avevi bello cicciotto, grosso! Lei ti dice che ce l’hai piccolo? Come si chiama questa pu***na? Gran pu***na. Tu sei un cretino!”. Il giovane ammette di voler far l’intervento per allungare il pene e Carmen perde la testa: chiede alla sorellina di 10 anni se ha mai visto le dimensioni del fallo fraterno, taglia le carte di credito in modo che Alessandro non possa prendere i soldi e srotola una serie di parolacce da bollino rosso verso la povera Ginevra.

Il giorno dopo Carmen Di Pietro viene portata in una finta clinica dove le fanno credere che Alessandro sia stato operato e scoppia il caos: distrugge lo studio, aggredisce e caccia a viva forza la presunta fidanzata Ginevra fino alla rivelazione liberatoria di Di Sarno: “E’ uno scherzo”.