Ecco com’è Mina adesso. Anzi no. La più grande cantante italiana si è ritirata a vita privata da tempo immemorabile: alla lucina rossa ha preferito la luce del Lago di Lugano in Svizzera, dove vive da 30 anni e dove ha preso la cittadinanza. L'artista continua a lavorare e a scalare le classifiche musicali, ma non accetta inviti in tv, nemmeno quelli degli amici storici. Adesso ci ha pensato la figlia Benedetta Mazzini a regalare agli italiani un “pezzo” della celebre mamma. Su Instagram ha postato una foto in cui si vede Mina o meglio la nuca, i capelli biondi raccolti in uno chignon basso e gli immancabili occhiali color marrone, accanto a lei sul divano il fidanzato di Benedetta. La donna, appassionata di viaggi, ha pubblicato lo scatto con un commento divertito: “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani :)♥”. E poi gli hashtag #ilovemyfamily #minamazzini #mamy #lugano #homesweethome. Fan in brodo di giuggiole: "E poi d'improvviso, lei!", "Sbam!", "Che foto impagabile! Grazie Benedetta per averla condivisa", "Fossi nel tuo ragazzo non starei così calmo, non sarei più in me...appena ho visto la foto sono saltata di gioia!". Mina si conferma un mito, una leggenda vivente.