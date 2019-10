Teo Teocoli, a Domenica in gaffe tremenda sulla Calabria

Mara Venier ha intervistato Teo Teocoli a “Domenica In” ma una battuta ha fatto storcere il naso al popolo del web. L’attore e imitatore, impareggiabile il "suo" Adriano Celentano, ha raccontato la sua indipendenza e libertà sul lavoro (“cacciavo quelli della Siae perché mi erano antipatici”), la sua splendida famiglia (“non avrei mai pensato potessimo essere così uniti, belli dentro e fuori”) e anche le sue origini. Quando parla del luogo di nascita però l’ironia sfocia in una tremenda gaffe: “Sono nato a Taranto poi mi hanno spostato in Calabria, un altro poco arrivavo in Africa… a scuola io non parlavo italiano ma calabrese”. I social non hanno affatto gradito quel paragone Calabria-Africa.