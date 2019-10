Milly Carlucci riscende in pista dopo l'infortunio

Decide di raccontarsi proprio di sabato, che è il suo giorno da quando fa televisione. Milly Carlucci, sempre lontana da paparazzi e gossip, sceglie il salotto tv di Pierluigi Diaco per riavvolgere il nastro dei ricordi. Addirittura balla con lui non appena parte una canzone dei Queen: suo gruppo preferito. E c’è già chi vede in quel gesto una partecipazione di Diaco a Ballando con le stelle. In gara o come super ospite? Mistero. Per adesso.

Il conduttore di “Io e te di notte” - che sta spopolando con oltre 1 milione di ascoltatori a puntata - potrebbe scendere in pista? Un bel fuoriprogramma per Diaco, che ha saputo conquistare il pubblico di Rai1 con le sue interviste. Milly, nelle prossime settimane, definirà il cast del programma in partenza nel 2020.

Intanto, in tv, si racconta senza filtri. “Quando ero giovanissima facevo le gare, i miei sabati e le mie domeniche li passavo in trasferta. Ho sempre avuto questo destino dell’andare in giro, del cercare, del dire, dell’esibizione… Erano sabati e domeniche così di trasferte. Il pattinaggio artistico è uno sport molto povero, non ha grandi sponsor, non ha coperture finanziarie. Quindi autoprodotti e autofinanziati non tutti andavamo a fare le nostre gare”, dice la Carlucci. Che ha trascorso una vita tra sport, studio e tv. Sempre con quella determinazione che è diventata un tratto distintivo del suo carattere.

“Facevo pattinaggio quindi mi allenavo 5-6 ore al giorno ma dovendo studiare poi ad un certo punto da lì sono passata al fatto di non poter più fare le gare perché Roma non mi consentiva di tenere il livello di studi mentre facevo queste cose qua e allora io ho aperto una piccola scuola di pattinaggio. Quindi avevo il pattinaggio nella mia piccola scuola, il lavoro che nel frattempo era cominciato, lo studio all’università. La mia vita era un inferno: io mi vestivo e mi cambiavo in macchina. Mi truccavo in macchina”, racconta la conduttrice.