Niente Domenica In per Pamela Prati. Dopo la polemica salta tutto

Nelle ultime ore, sui social, circolava l’indiscrezione di una presunta partecipazione di Pamela Prati alla prossima puntata di "Domenica in", ospite di Mara Venier, una notizia che ha trovato contemporaneamente conferma e smentita: a quanto apprende l’Adnkronos Pamela Prati, infatti, era stata invitata per scusarsi con Mara Venier dopo il "Prati Gate" e per partecipare alla prima parte di "Domenica in", quella dedicata all’intrattenimento, ma Rai1 ha deciso di bloccare tutto.