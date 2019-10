Bianca Guaccero e Moro? La reazione di lei è imperdibile

Cupido ha colpito Bianca Guaccero e Fabrizio Moro? La conduttrice di “Detto Fatto” si imbarazza e tace, il cantante tace e non risponde alle domande dei fan su Instagram. Il gossip nasce da una domanda birichina di Jonathan Kashanian, presenza fissa nel programma di tutorial di Rai 2: “Stai facendo la vaga, perché non sai dove voglio arrivare? Come vi siete conosciuti tu e Fabrizio Moro? Qualcosa non mi quadra, c’è stato un flirt? Non mentire, mi sono informato”. La Guaccero si è coperta il volto con la cartellina visibilmente imbarazzata, poi ha svicolato: “La canzone che abbiamo cantato insieme era la colonna sonora del film In punta di piedi, di cui sono stata la protagonista. Alla fine non è stata più scelta come colonna sonora, ma Fabrizio l’ha inserita nell’album Pace perché era bellissima”.

L’esperto di moda e star system però ha insistito: “Vi siete rivisti? Vi sentite?”. “Siamo molto amici, certo ci sentiamo, ci vogliamo bene. È una persona che stimo molto artisticamente, adesso basta però… ho capito che non devo rispondere alle tue domande” ha concluso Bianca senza fugare i dubbi.

Dal canto suo, Fabrizio Moro, single da quando pochi mesi fa ha rotto con Giada Domenicone, l’architetto e madre dei suoi due figli, non ha rilasciato dichiarazioni preferendo difendere la sua privacy.