Samanta Togni dice sì. E svela la data delle nozze

Altro che amore ballerino! La Togni, ballerina di "Ballando con le stelle", sposerà il 15 febbraio Mario Russo. La data è stata annunciata a "Storie italiane", condotto da Eleonora Daniele, dove è stata ospite per un’intervista. “Mi sposo! Chi l’avrebbe mai detto, ma ho incontrato l’uomo della mia vita”, ha detto Samanta Togni. Il suo amore è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La ballerina ha conosciuto Mario (chirurgo plastico) casualmente in treno durante un viaggio. Adesso è al settimo cielo. I preparativi per le nozze sono già entrati nel vivo.