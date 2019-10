Camassa regina senza ascolti. Varrese canta Prince ed è un disastro

La prima edizione di “Amici Celebrities” ha lasciato il pubblico tiepido (per la finalissima appena 2.629.000 spettatori pari al 15.8% di share) e si è chiusa con la vittoria a sorpresa di Pamela Camassa, terzo il fidanzato super favorito Filippo Bisciglia e secondo Massimiliano Varrese che proprio in prossimità del traguardo è stato stroncato impietosamente da Loredana Bertè, giudice speciale dell’ultima puntata. L’attore ha cantato “Kiss” di Prince e purtroppo è incappato nella sua peggior performance (www.wittytv.it). Loredana Bertè e Ornella Vanoni hanno riso dall’inizio alla fine, Platinette si guardava intorno incredulo e pure Giuliano Peparini ha fatto buon viso a cattivo gioco. Al termine dell’esibizione la cantante ha continuato a ridere e non ha fatto uso di diplomazia: “Durante la sua esibizione ho immaginato Prince che usciva dalla tomba tipo zombie per strangolarlo. Non si può…così non si può cantare…no proprio no…Scusami, sei stato troppo comico, ma non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego”. Varrese ha incassato in elegante silenzio.