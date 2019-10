Aspettando il GfVip per la d'Urso sarà un lunedì da leoni

Al Live non è la d’Urso mancano pochi giorni. E, intanto, negli studi di Cologno Monzese si prepara la grande puntata d’esordio del lunedì sera. Autori impegnatissimi e prove in studio. Il Biscione ha deciso di spostare lo show della d’Urso al lunedì (giornata strategica per Mediaset) vista la partenza in ritardo del Gf Vip, che sarebbe andato in onda proprio in quella casella settimanale rimasta vuota.

Ma intanto la regina di Cologno ha brindato al 22% col suo Pomeriggio5 che ha messo KO la concorrenza anche nei giorni scorsi. E’ sicuramente merito di una d’Urso inarrestabile e travolgente, sempre sul pezzo (come si dice in gergo), ma anche di una squadra di autori coi fiocchi. Tra questi spicca un capo progetto giovane e brillante: Ivan Roncalli. Piace molto il suo modo di lavorare ed è in perfetta sintonia con la squadra autorale. Lo si vede poco, ma chi lo conosce parla della sua precisione sul lavoro che è un tratto distintivo.

Così, il Live resta uno dei programmi su cui Mediaset ha deciso di puntare molto, visto il risultato dello scorso anno e il nuovo posizionamento in palinsesto. I dati delle ultime puntate, tra l’altro, parlano chiaro: il programma prende la linea al 6% arrivando al 23% di share . Scoop su scoop e rivelazioni choc, con il segmento delle sfere che sta piacendo sempre di più al pubblico. Poi è giunto anche l’endorsment di Canale5 con una nota ufficiale del direttore Giancarlo Scheri, che nei giorni scorsi ha brindato al successo delle ultime puntate dello show serale della d’Urso, chiamata ad un’altra sfida: quella del lunedì. Al momento la d’Urso ha tre programmi all’attivo: Live, Domenica Live e Pomeriggio5. Nella prossima primavera dovrebbe ricominciare anche il suo Grande Fratello con sorprese e novità. Ma intanto, secondo gli ultimi rumors, al Live si potrebbe continuare a parlare del caso Sarcina e della sua ex moglie Clizia che per la prima volta in diretta ha rotto il silenzio.