Spunta la verità sul falso flirt dell'ex di Lory Del Santo. E il paparazzo risponde in diretta

Triangolo di fuoco da Barbara d’Urso. La Gorio svela una verità choc su Rocco Pietrantonio, l’ex di Lory Del Santo. I due sono seduti vicini, dopo di lontananza, nel salotto di Pomeriggio5 (che anche ieri ha vinto la battaglia dello share). In collegamento da Bari c’è appunto la Manila Gorio, che afferma di aver avuto “notti di fuoco con Pietrantonio”. Lui nega dicendo di portare le prove di quello che racconta. “E’ tutto falso”, tuona Rocco in studio. "E' tutto falso. E' lei ci prova con tutti, anche con il mio attuale compagno", dice Lory De Santo rispondendo a tono alla Gorio. Le uniche prove (anche abbastanza scarse) sarebbero alcune foto uscite all’epoca sui giornali, scattate in Puglia, che ritraevano Pietrantonio e Manila. Ma arriva la spifferata di Francesco Fredella (giornalista de Il Tempo) che è in presente in studio in collegamento da Roma. La discussione s’infiamma. "Vidi le foto di me e Manila su tutti i giornali, perché lei aveva chiamato e pagato un fotografo per una finta paparazzata", tuona Pietrantonio. Intanto, Francesco Fredella svela il nome del paparazzo che avrebbe realizzato gli scatti incriminati. “Si chiama Micky, Michele”, dice in diretta il giornalista. Dopo pochi minuti Pietrantonio riceve un sms sul suo telefono proprio da quel paparazzo che sarebbe stato chiamato, all’epoca dei fatti, per realizzare scatti tra Manila e Pietrantonio (a sua insaputa).