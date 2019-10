Gemma alla frutta. Giochini "erotici" al Trono over

Giochini erotici al Trono Over di “UominieDonne”. Il lunedì è il giorno peggiore della settimana? No se c’è il Trono Over con Gemma Galgani decisa a conquistare il riluttante Jean Pierre. Facciamo un passo indietro: la scorsa settimana il gioco della mela tra la dama torinese e il cavaliere è sfociato nei maldestri tentativi di Gemma di baciare l’uomo che le ha detto chiaro e tondo di vederla solo come un’amica. Quel tipo di divertimento ha ispirato l’opinionista Tina Cipollari che ha architettato una variante della mela: il cocco da posizionare sotto il ventre. Vietato farlo cadere. Tina e Gianni Sperti hanno fatto una dimostrazione e inevitabilmente hanno scatenato i rispettivi bacini al limite del bollino rosso. Più che una prova è sembrata la simulazione di un atto sessuale, il tutto sotto gli occhi di una inorridita e casta Gemma, già colpita e affondata dal lapsus di Maria De Filippi che involontariamente l’ha chiamata “mummia”. La Galgani però alla vista del suo Jean Pierre ha perso la trebisonda, si è prestata al gioco del cocco e si è divincolata come un’anguilla. Al Trono Over siamo “alla frutta” e spunta pure il grappolo d’uva. Il cavaliere si presta e Gemma resiste due chicchi d’uva prima di agguantarlo con forza per le spalle e strappargli un limone maturo. Un pomeriggio goliardico, anzi a luci rosa-rosso.

Visualizza questo post su Instagram Tutto il trash di oggi a #uominiedonne ✈️ Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 21 Ott 2019 alle ore 6:29 PDT