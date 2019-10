Auguri Mara Venier con lo scherzetto di Pieraccioni e il “regalino” di Conti

Inimmaginabile fuori programma a "Domenica In": baci per Barbara d’Urso. Carlo Conti, ospite di Mara Venier, ha chiamato in diretta Leonardo Pieraccioni per sapere il nome del teatro di Napoli dove si esibiranno nei prossimi giorni (Palapartenope, nda), ma il regista ha risposto con "barbara" ironia: “Oh Carlo, ora mi hai disturbato perché sto guardando la d’Urso” e Mara Venier ha spiazzato tutti: “Non c’è adesso, va in onda dopo, ciao Barbarella, bacio”, “So che non c’è ma l’aspetto!” ha chiosato il toscanaccio invitando Conti a baciare la festeggiata. Il presentatore di Rai 1 non se l'è fatto ripetere due volte: si è alzato e ha scoccato un bel bacio in bocca a Zia Mara.

Carlo Conti ha provato a contattare anche Giorgio Panariello, l’altro componente del trio, ma non ha risposto: “Sta dormendo, è un po’ anziano e a quest’ora sta facendo la pennichella”.