Agli Eurogames la "pizza" di Ilary Blasi. E i social impazziscono

"Eurogames" è un tonfo in termini di ascolto - per la semifinale su Canale 5 si sono sintonizzati 1.944.000 telespettatori pari al 9,8%, molto meglio la fiction di Rai1 “Un passo dal cielo” con 4.281.000 telespettatori pari al 19,46% di share e soprattutto Le Iene con il 12% e 1.981.000 spettatori - ma è un gioiellino dell’intrattenimento puro.

Ilary queen indiscussa, sopratutto a promuovere i prodotti tipici italiani #Eurogames pic.twitter.com/lMM52teMb6 — IHaveAdream (@SaCe86) October 17, 2019

"Eurogames" è un programma pulito: non pretende di essere quello che non è o di essere di più di quello che è, sono tre ore di giochi conditi da un pizzico di (non greve) sarcasmo e dal tifo sfegatato di Ilary Blasi e Alvin. Anche ieri sera Lady Totti ha fatto impazzire i social con la sua ironia "caciottara". Al conduttore della televisione tedesca, che aveva fatto una battuta su una prova degli italiani, ha consigliato una bontà italiana: “Abbiamo un altro prodotto tipico, la pizza, ce ne ho due pronte…” sventolando le mani e giocando sul doppio senso: schiaffo-pizza.