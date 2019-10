Ninì Salerno fa una battuta sui bordelli. Eleonora Daniele lo gela così

Gelo in studio a “Storie Italiane”. Eleonora Daniele mette in castigo Ninì Salerno, uno dei componenti dei “Gatti di Vicolo Miracoli”, per una battuta sui bordelli. Il comico stava spiegando l'origine del gruppo: “Pensa abbiamo scelto quel nome perché a Verona negli anni '50 da una parte c’era l’esattoria, il Comune dove pagavi le tasse e dall’altra c’era il bordello, quindi scendevi in mutande e andavi…”, Eleonora Daniele però si è irrigidita e lo ha bacchettato severamente: “Eh no, no...mi auguro che sia una battuta perché su certi temi io sono abbastanza….”.

Salerno è rimasto sorpreso dalla reazione puntuta: “Questa è storia, erano gli anni ‘50” e la conduttrice ha insistito con fermezza: “Sì, sì, ma anni ‘50 o 2000 non cambia niente. Il rispetto per le donne è la prima cosa nella vita, perdonatemi, io qui faccio le campagne contro la prostituzione, per cui no…queste battute qua da me anche un po’ meno, non le amo molto”. Silenzio tombale in studio, lieve irritazione sul volto di Ninì Salerno e il tentativo di Jerry Calà, in collegamento video, di sciogliere il ghiaccio: “Ninì hai iniziato malissimo…ci fai mandare via subito dalla trasmissione” e il comico: “Andiamo avanti e non commentiamo su”.