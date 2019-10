La regina è sempre la d'Urso. Fazio fa flop

Domenica da dimenticare per Fazio: il suo “Che Tempo che fa?” non va oltre il 7.6% e viene battuto dal film Fast & Furious 8 di Italia1 con l’8,7%. Freccero avrà un grattacapo in più? Mistero. Alla scadenza del suo mandato (il 28 novembre) manca poco più di un mese e la partita è da giocare fino all’ultimo.

Ma la domenica sera è infuocata per il “Live non è la d’Urso”, che continua a crescere (presto, però, traslocherà al lunedì). Ieri il “Live” ha sfiorato il 14% con oltre 2,2 milioni di spettatori: un dato che segna un altro rialzo rispetto alle scorse puntate. “Partiamo al 7% e portiamo Canale5 al 25% di share. Il talk più visto della prima serata”, scrive la conduttrice sui social. Sicuramente la formula del programma di super Barbara (con una carica invidiabile davanti alle telecamere) piace sempre più al pubblico. Al “Live” si consumano scontri e scoop (come l’intervista esclusiva della ex di Sarcina), sempre nel segno della diretta e del grande lavoro di squadra degli autori, capeggiati da Ivan Roncalli (capoprogetto).

Ma la domenica è andata benissimo anche per Rai1 con Imma Tataranni: la fiction resta un must della Rete ammiraglia che ha portato a casa il 22.9% di share. Infine, Giletti su La7. La sua “Non è l’arena” si consolida con un milione di spettatori e il 5.9%: un buon risultato per la Rete di Urbano Cairo.