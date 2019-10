Peracchi contro Eva Henger: "Non sono mica un violento"

Lucas Peracchi all’attacco dopo il polverone dei giorni scorsi. In diretta a Domenica Live si difende dalla accuse lanciate da Eva Henger, madre di Mercedesz (nata dal matrimonio con Riccardo Schicchi), che è la sua attuale fidanzata.

Eva accusa Peracchi di essere violento con sua figlia. Che, però, nega. Lucas, allora, decide di rilasciare un’intervista alla d’Urso facendo chiarezza sulle pesanti accuse ricevute da Eva. Peracchi convive con Mercedesz a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza (dove è nato e cresciuto) racconta chiaramente di non aver sfiorato la propria compagna nemmeno con un dito.

“Per il video in cui esclamo “Pu….a Eva” ci tengo a chiedere scusa anche se non era riferito alla Henger ma è un intercalare che uso spesso”, dice da Barbara d’Urso Peracchi. Che tuona: “Non ho mai toccato Mercedesz neppure con un dito. Ma questa non è solo farina del sacco di Eva: è stato costruito tutto dopo una nostra banale discussione”. Una faccenda che potrebbe trascinarsi in tribunale a colpi di querele. Ma il fidanzato di Mercedesz (che durante la puntata è rimasta dietro le quinte) ribadisce di essere “deluso da questa storia, da diffamazione gratuita. Poi manda un messaggio a Eva: “Sono pronto ad un incontro con lei”.