Jennifer Lopez nuda sui social. Ecco la bomba

Ricordate l’esplosivo “jungle dress” di Jennifer Lopez? Dimenticatelo! La cantante sudamericana è tornata su Instagram con una foto da perdere il fiato. Nuda, completamente nuda fatta eccezione per una rete a maglie larghe che le “copre” la schiena. Uno scatto per lanciare il nuovo singolo “Baila conmigo” che a giudicare dall’anticipazione audio è una bomba proprio come Jennifer Lopez.